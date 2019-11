Čínská automobilka představila SUV, se kterým chce dobýt svět

SUV Icon vychází z konceptu, který vypadal prakticky stejně. Samozřejmě že určité změny tam jsou, ale je potěšitelné, že čínská značka nechala všechny hlavní prvky. To znamená, že je tu stále zajímavě tvarovaná krabicovitá karoserie se zajímavými prolisy, maskou chladiče vystouplými blatníky nebo tenoučkými světly. Za C-sloupkem pak je poslední boční okénko zespodu zúžené. Auto vypadá opravdu svěže a neotřele. Tohle není jen další zobecněné téma ve stylu SUV.

Čínská automobilka Lynk&Co jde do Evropy. Má neuvěřitelný plán

Technicky auto vychází z SUV Geely Bin Yue a jeho platformy BMA. Pod přední kapotou tak pracuje i patnáctistovkový zážehový motor, který vyvinulo Geely ve spolupráci s Volvem. Jaký je výkon, zatím netušíme. Pokud se nezměnil, měl by mít 174 koní a 255 N.m.

Geely ve své tiskové zprávě říká, že s tímto vozem začíná nová éra značky. Chtějí s ním vyrazit do světa. Ovšem kam a proč, to je zatím záhadou. Geely třeba už vytvořilo pro export samostatnou značku Lynk & Co. a Geometry. Geely jako takové mělo zůstat čínskému trhu.