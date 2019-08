Čínská automobilka Lynk&Co jde do Evropy. Má neuvěřitelný plán

Tohle je nakonec vlastně to, co jsme psali už v roce 2017, že hlavním tahákem čínské značky by měla být doživotní záruka , což vlastně tento druh jistého operativního leasingu splňuje.

Hlavní výhodou tohoto typu operativního leasingu bude servis, který je součástí ceny auta. Pokud se s autem něco stane z důvodů selhání techniky, automobilka to opraví. To ovšem vyžaduje hodně vysokou spolehlivost, protože u nekvalitních aut by to znamenalo, že firma nevydělá.