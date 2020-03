Číňané umí šetřit prostorem. Nové auto má méně než 3 metry na délku a místo pro 4 osoby

Wuling nejprve odhalil světu pouze exteriér svého prvního elektrického automobilu E5C, ale později přidal i mnohá technická data a snímky interiéru a mnohé tím šokoval, protože automobilka ráda tvrdí, že je to vůz pro 4 pasažéry, což se mnohým skeptikům nezdá a nutno říci, že možná právem.

Výrobce uvádí, že E5C má na délku pouhých 2 917 mm, na šířku 1 493 mm a vysoký je jen asi 1,6 metru. Rozvor kol je pak 1 940 mm. I přes to ale Wuling říká, že je automobil uvnitř překvapivě prostorný, a to díky inspiraci v japonských kei mobilech, které jsou maličké zvenku, ale uvnitř celkem příjemné na cesty.

Trik Wulingu spočívá v tom, že konstruktéři umístili lavici pro pasažéru vzadu přímo do kufru, takže auto může buď pojmout čtyři pasažéry bez zavazadel nebo dva včetně bagáže. Pokud se totiž lavice zasadí do podlahy, vznikne v kufru prostor údajně až 740 litrů, pokud se naplní po střechu, což je podle Wulingu dostatek na dva kufry a kočárek. Auto má prý navíc až 12 úložných prostor, a to včetně držáků na kelímky.