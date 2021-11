Český Krumlov spouští měření rychlosti, Krnov a Bruntál ho chystají

Zklidnění dopravy by podle města měla přinést právě instalace radaru. Spolu s ním samozřejmě také miliony do městské pokladny. Město odhaduje, že v tomto úseku rychlost měsíčně překročí víc než 130 tisíc řidičů, takže případné pokuty by městu do rozpočtu přinesly okolo 20 milionů korun. „Nyní zjišťujeme ceny takových zařízení, abychom potřebnou částku mohli zařadit do rozpočtu na příští rok. Zároveň hledáme technické řešení umístění radaru a musíme také zajistit personální kapacitu,“ uvedl tajemník Pavel Osadník.