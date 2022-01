Cedule u parkoviště v Jeseníkách chtěla řidičům zakázat něco, co zákon nezná

Člověka by mohlo napadnout, že to byla verze zákazové značky B32 „Jiný zákaz“, ovšem to má několik zádrhelů. Jednak, vzor takové značky obsahuje jen červený okraj, nikoliv přeškrtnutí středem. A také text nepřesahuje do červeného okraje. Je to tedy dopravní značka, nebo jen cedule, která nemá pro řidiče žádný význam?

Ministerstvo nabízí způsob, jak by to mohlo vypadat – do značky B32 by mohl být umístěn nápis „Zákaz driftování“ bez symbolu a bez červeného přeškrtnutí; pak by cedule odpovídala pravidlům. Ovšem opět narážíme na to, že zákon 361/2000 Sb. nezná pojem „driftování“, takže nic takového ani nelze zakázat.