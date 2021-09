Bugatti slaví dvě velká výročí: Narození zakladatele a znovuzrození značky

O nějakých třicet let později vstupuje na scénu italský podnikatel Romano Artioli. Po pár letech jednání s francouzskou vládou koupil práva na značku Bugatti a v roce 1987 založil firmu Bugatti Automobili S.p.A. s tím, že výrobu obnoví. Nestalo se tak v Molsheimu, který on sám označuje za místo věhlasem srovnatelné s Maranellem v Itálii, kde se vyrábí Ferrari, nýbrž v italském Campogallianu, které je ostatně od Modeny a Maranella nedaleko.

Podobně to bylo s designem. Základní tvar pochází z pera věhlasného designéra Marcella Gandiniho, ale Artiolimu se některé detaily nelíbily. Jenže Gandini odmítl svůj návrh měnit, takže následoval Stanzaniho. Design do finální podoby upravil Gianpaolo Benedini, který navrhl i vzhled továrny v Campogallianu.

Nevyrábělo se dlouho, jen do roku 1995, kdy automobilka zkrachovala. Vzniklo 128 kusů a několik prototypů sedanu EB112, který měl šestilitrový dvanáctiválec za přední nápravou. Do sériové výroby se nikdy nedostal. O tři roky později se Bugatti vrátilo do Molsheimu pod křídly koncernu Volkswagen, ovšem to už je jiná historie.