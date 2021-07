Bosch testuje bezestupňovou převodovku pro elektromobily

Převodovka by tedy podle výrobce měla elektromobilům poskytnout lepší akceleraci, zvýšit nejvyšší rychlost a zlepšit dojezd. Konstrukce CVT převodovky údajně vylepší i tažnou sílu elektromotoru a umožní do aut instalaci menších a méně výkonných baterií, což sníží hmotnost i cenu vozu.

Pro úplnost běžné elektromobily jsou co do pohonného ústrojí poměrně jednoduché stroje s co nejmenším počtem pohyblivých součástek. Většina automobilek až na několik výjimek využívá jednostupňové převodovky, tedy to nejjednodušší, co lze do vozu nainstalovat. Jen Porsche u modelu Taycan a Audi v e-tronu GT použily dvoustupňovou převodovku u zadního elektromotoru.