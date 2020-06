BMW X2 přijíždí v plug-in hybridní verzi. Na elektřinu je zadokolkou

V rámci roztrženého pytle s novinkami mnichovské značky BMW přichází kromě modernizované řady 5 také X2, kterou můžete připojit do zásuvky a jedním tlačítkem z ní udělat zadokolku. Je to plug-in hybridní varianta xDrive25e.

Toto označení není nové; model X1 se jako plug-in hybrid představil loni a jeho označení, a tedy i pohonné ústrojí, je totožné. To znamená řadový 1,5l zážehový tříválec pod přední kapotou, který dává 125 koní a 95k elektromotor na zadní nápravě.

Řidič si ve voze může zvolit ze tří možností, jak pracovat s elektřinou a benzínem. Základní Auto eDrive má podle automobilky chytře optimalizovat využití obou pohonů. Režim Save Battery udržuje, resp. pomocí spalovacího motoru nabíjí baterii na přednastavenou hodnotu, aby např. při příjezdu do města byla plná a mezi domy mohl vůz jezdit na elektřinu.

Mód Max eDrive zase co nejvíce využívá elektrickou energii, a to až do rychlosti 130 km/h. V tomto režimu je také X2 xDrive25e čistou zadokolkou - elektromotor pohání jen zadní kola.