BMW údajně chystá návrat M5 Touring s osmiválcem a plug-in hybridem

BMW M5 Touring se dodnes považuje za jakéhosi jednorožce, zvláště v generaci E34 z roku 1992, která je dnes prakticky nesehnatelná. Kombi-verze kultovní M5 je známější v sérii E61, která se vyráběla od roku 2007 do roku 2010, než vozu definitivně odzvonilo. Tedy - údajně až do dnešních dní.

Právě podle něj německá automobilka pracuje na třetí generaci M5 Touring s interním kódovým označením G99, která by se měla nabízet po boku běžného sedanu M5 s označením G90. U obou karosářských verzí se spekuluje jako o plug-in hybridech s 4,4l osmiválcem.

Podle odborníků by nová verze M5 sedan mohla dorazit v roce 2024 s tím, že její výkon by se mohl pohybovat v oblasti okolo 750 koňských sil a 1000 Nm. Verze Touring by měla dorazit výhradně s pohonem všech kol.