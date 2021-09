BMW vzdoruje. Odmítá pevné datum konce spalovacích motorů

Každou chvíli se dočteme o tom, že nějaká další automobilka stanovila datum, od kterého bude vyrábět pouze elektromobily. Na rozdíl od vládních či nadnárodních zákazů proti tomu lze máloco namítat, je to svobodné rozhodnutí soukromé firmy. Automobilka BMW ovšem určit takové datum cíleně odmítá.

Webu Auto News to řekl Frank Weber, šéf vývoje BMW. „Pro elektrickou mobilitu není otázkou, kdy spalovací motor skončí. Otázkou je, kdy bude systém připravený absorbovat všechna ta bateriová vozidla? Je to o nabíjecí infrastruktuře i obnovitelné energii. Jsou lidé připraveni? Je systém připraven? Je nabíjecí infrastruktura připravena? Tohle všechno,” vysvětlil.

Ani přechod výrobců na elektromobily není věc, která se dá udělat přes noc. „Také to souvisí s faktem, že mám lidi, kteří pro mě pracují na spalovacích motorech, a postupně je přesouvám k elektrickému pohonu. Nemá pro mě smysl to udělat najednou, musím zajistit, aby přechod běžel hladce – z důvodů sociálních i ekonomických,” dodal.

Podporuje zavedení emisní normy Euro 7 a chce ze spalovacích motorů vydolovat to nejlepší, ale návrh Evropské komise, který požaduje, aby auto plnilo normu za všech okolností, je podle něj problematický.

„To znamená, že můžete testovat s přívěsem v minus dvaceti stupních Celsia do kopce v nadmořské výšce tří tisíc metrů. Jako automobilky jsme řekli, že tohle nemůže fungovat, že to je jako zakázat spalovací motory.” vysvětluje Weber. Dodává, že příprava na Euro 7 bude poslední velká investice do spalovacích motorů.