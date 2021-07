Bezohledná americká řidička BMW na desítky sekund zablokovala hasiče

Tři metry k životu. To je motto českých hasičů, kteří se pomocí osvěty snaží řidiče osobních i užitkových vozidel varovat před špatným parkováním. Řada z nich si totiž bohužel neuvědomuje, že kolem jejich špatně stojících vozidel nemusí jezdit jen malé osobáky, ale třeba i velká hasičská auta, která se však vedle nich nevejdou, byť jsou konstruována do ulic měst. Hasiči se přitom se špatně zaparkovanými vozidly setkávají každou směnu.

Jak vidno ve videu zveřejněném 26. července, své o podobné bezohlednosti vědí i američtí hasiči – dle nápisu DCFD na přídi místo incidentu vypadá na District of Columbia, tedy Washington, D.C., hlavní město USA. To ukazuje na výstražných světlech parkující BMW řady 4 Cabrio, které tvoří takzvanou druhou řadu a řidička přitom ve voze není přítomná.

V ten moment kolem ní ale potřebují projet houkající hasiči, což se jim bohužel nemůže povést. Z videa se může zdát, že by se hasičské auto do mezery mohlo vejít, ovšem odhadujeme, že pokud by tomu tak bylo, řidič by projel. Americký hasičský vůz je větší než jeho česká obdoba a na šířku má standardně 3,048 metru, v některých případech i víc.