Bez uhlíkové stopy a snadno přizpůsobivá. Taková je Továrna 56 Mercedesu

Německá automobilka Mercedes-Benz do fabriky v Sindelfingenu zainvestovala jmění - jen na stavbu nové výrobní linky pro třídu S generace W223, která se představila před několika dny, to bylo 730 milionů eur, tedy 19,25 miliardy korun. Celkově byla investice do továrny ve výši 2,1 miliardy eur, tedy asi 55,4 miliardy korun.