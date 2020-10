Benzin už nám nevoní, hlásí čeští fanoušci elektromobility

Evropská unie se snaží, abychom co nejrychleji přesedli z aut se spalovacími motory do těch, která z výfuku nic škodlivého nevypouštějí. Automobilky proto chtě nechtě investují obrovské částky do jiných pohonů, především elektřiny. Jízda elektroautem je zcela jiný zážitek, avšak pro většinu lidí zatím finančně nedostupný. Co říkají ti, kteří už ho ve své garáži zapojili do zásuvky?