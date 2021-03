Bentley se zajímá o syntetická paliva, můžou zachránit konvenční auta

Podobně optimistický je generální ředitel značky Adrian Hallmark, ale v současnosti nevidí cestu, jak se ropy zbavit kompletně. V budoucnu však ano: „Jak bude stoupat poměr elektromobilů na silnicích, může to být cesta, jak dále snížit dopad provozu aut, která potřebují kapalná paliva, a my se toho můžeme účastnit. Nenahradí to bateriové elektromobily, ale může to prodloužit život spalovacím autům.”