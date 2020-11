Bentley končí se spalovacími motory, od roku 2030 nabídne jen elektromobily

Zatímco dnes figurují v motorové nabídce velké motory V8 či W12, za deset let by měla dříve konzervativní luxusní automobilka nabízet jen čistě elektrické vozy. Oznámila to na čtvrteční tiskové konferenci spolu s plánem nazvaným Beyond100, který má naznačit směřování značky po stoletém výročí, které oslavila v loňském roce.