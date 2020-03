Bentley Mulliner Bacalar je specialitka za 44 milionů, dřevo uvnitř je staré tisíce let

Dvě sedačky, dvě turba, 659 koní, 12 válců, 44 milionů korun a 12 vyrobených kusů. To jsou základní čísla, která ovšem Bentley Mulliner Bacalar nevystihují tak dokonale, jak by se mohlo zdát.

Taky je tu design. Pamatujete si na koncept EXP 100 GT , který Bentley odhalil loni u příležitosti 100 let od svého založení? Berte Bacalar jako jeho sériovou variantu, byť je to roadster, na rozdíl od konceptu, který měl pevnou střechu. Obě auta nicméně byla vyvíjena zároveň.

„Hodně jsme se soustředili na to, aby kokpit obklopoval posádku, a to i zpoza sedadel. Tahle část, každý její detail, byla vytvořena zcela na čistém listu papíru. Chtěl jsem něco, co není možné vyrábět v běžné sériové výrobě,” komentoval vůz JP Gregory, šéf vnějšího designu značky.