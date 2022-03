AvtoVAZ plánuje vozy Lada s menším množstvím součástek z dovozu

Automobilka AvtoVAZ ve čvrtek uvedla, že dělá vše, co je v jejích silách, aby ochránila pracovní místa 40 800 zaměstnanců. Dodala, že hodlá splnit veškeré své závazky, včetně exportních zakázek. AvtoVAZ tento měsíc kvůli nedostatku elektronických součástek omezuje produkci ve svých závodech v ruských městech Toljatti a Iževsk.

Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek uvedlo, že úřady do konce příštího týdne rozhodnou, jak moskevskou továrnu využijí. Vyjádření ministerstva přichází poté, co Moskva naznačila, že by mohla zestátňovat aktivity zahraničních firem, které Rusko opustily.