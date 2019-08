Avia končí se sériovou výrobou konvenčních náklaďáků. Budou elektrické

Své výročí tak automobilka slaví poněkud smutně – ukončí sériovou výrobu náklaďáků se spalovacím motorem. Důvodem jsou přísnější evropské emisní normy; podle mluvčího společnosti Andreje Čírtka by se nevyplatilo motory upravovat pro nové předpisy. Zpráva o konci výroby nepřichází poprvé – už koncem loňského roku se objevila , a to s odůvodněním v podobě nevalného zájmu zákazníků.

„Budeme potřebné součástky i nadále vyrábět, a to včetně montáže dílů do celků,“ uvedl generální ředitel firmy Tomáš Adamec. Podle něj má společnost dostatek náhradních dílů. Avia Motors by se také mohla stát subdodavatelem některých komponentů potřebných pro automobilový průmysl.