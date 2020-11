Autonomní vozítko Toyoty dotankuje či dobije auto, kterému došlo palivo

Po příjezdu na místo vůz zastaví v příslušné pozici, k čemuž využije čidla vzdálenosti. Autonomně připojí příslušnou koncovku k napájení akumulátoru nebo tankování pohonných hmot. Aby se zvýšila efektivita, mohl by jeden autonomní vůz poskytnout několik služeb, a teprve potom se vrátit na základnu, kde by doplnil vlastní nádrže a baterie.

Řidič klientského automobilu by podle Toyoty nemusel během celého procesu dělat vůbec nic. K tomu by však byla nezbytná standardizace vstupních otvorů do nádrží a dobíjecích portů ve všech automobilech, které by systém obsluhoval.