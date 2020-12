Automobilový smolař roku? Američanovi ukradli stejný vůz dvakrát během měsíce

Reissovi, dvacetiletému studentovi Denverské univerzity, někdo v říjnu letošního roku ukradl Kiu Sportage z roku 2018. Smutné, ale stává se to. Měl to auto rád, tak si během několika málo týdnů koupil jiný kus stejného modelu - a dokonce i stejného ročníku.

Proč se zloději zaměřili zrovna na značku Kia, navíc dvakrát v tak krátkém čase, když za málokterým jejím autem se člověk otočí? To je otázkou, nicméně v Denveru je značka Kia šestá na seznamu nejčastěji kradených značek aut.

A počet rapidně roste - zatímco letos v únoru bylo odcizeno 8 kií, v listopadu to dle zpravodajského webu bylo už 74. Počet krádeží aut obecně ovšem v Denveru oproti loňskému roku roste; ke konci října jich bylo o 50,5 procenta víc.

David Reiss nyní jezdí autem z půjčovny a má strach si koupit jakékoliv další auto. Říká ovšem, že jestli si nějaké koupí, bude to volkswagen, nebo nějaké auto s bezklíčovým startem. Nakolik to je dobrá strategie, je otázkou - právě auta s bezklíčovým přístupem je pro zločince velmi snadné ukrást, pokud automobilka neinvestovala do dodatečného zabezpečení bezklíčového systému.