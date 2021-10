Automobilka SsangYong by se mohla vrátit do korejských rukou

Nyní se ale zdá, že případ najde své rozřešení, a to v podobě investora. „Bylo rozhodnuto o konsorciu, které povede společnost Edison Motors jako preferovaný zprostředkovatel hlavního podílu ve firmě SsangYong,“ píše ve své zprávě soud v Soulu. Edison podíl získal na úkor společnosti Electric Life Bussiness and Technology.

Výrobce autobusů Edison Motors by měl svůj podíl sdílet s investiční skupinou KCGI a Kyestone Private Equity. Do konce měsíce by pak mělo být vše jasné, protože by společnosti měly podepsat finální závaznou smlouvu. Noví majitelé ovšem musí počítat i s převzetím dluhu ve výši 700 miliard wonů, tedy v přepočtu asi 13 miliard korun.