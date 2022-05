Audi RS 4 a RS 5 příjíždí v ještě ostřejších variantách

Nové balíčky s názvem Competition a Competition plus budou k dispozici výhradně s matnou povrchovou úpravou. Audi pak nabídne i uhlíkový kompozit pro zpětná zrcátka, spoiler, boční aerodynamické prvky a zadní difuzor.

Novinkou v nabídce jsou dvacetipalcová černá kola Phantom nebo volba obutí vozu do pneumatik Pirelli P Zero Corsa. V rámci balíčku competition dostanou auta také sportovní výfukový systém RS plus.