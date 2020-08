Android Auto dotahuje Apple, nabídne bezdrátové spojení

To se má podle informací od Googlu změnit, a to s nástupem verze operačního systému Android 11. Ten bude ve finální verzi vypuštěn do světa někdy během třetího čtvrtletí letošního roku; podle některých zvěstí by to mělo být začátkem září. A bude podporovat bezdrátové Android Auto na všech telefonech, které ho dostanou.