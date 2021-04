Americké státy vyzvaly Bidena, aby do roku 2035 ukončil prodej aut na benzin

Guvernéři 12 amerických států vyzvali prezidenta Joea Bidena, aby podpořil snahu ukončit do roku 2035 prodej nových benzinových aut. O dopise zástupců států včetně Kalifornie, New Yorku, Massachusetts a Severní Karolíny dnes informovala agentura Reuters. Šlo by tak o jasný odklon od fosilních paliv. Prezident představil infrastrukturní plán za 2,3 bilionu dolarů (téměř 50 bilionů Kč) včetně daňových úlev na podporu elektromobilů a nabíjecích sítí, postupné vyřazování osobních aut na benzin ale zatím nepožaduje.