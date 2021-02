Americké kladivo na supersedany z Německa přichází s manuální převodovkou

Jen pár dní po představení BMW M5 v nejostřejší variantě CS přichází americký Cadillac s vlastním názorem na to, jak má vypadat supersedan. Onen názor se jmenuje CT5-V Blackwing a parametry, kterými se chlubí, jsou skutečně úctyhodné.

Začněme tím nejdůležitějším – motorem. Pod kapotou je samozřejmě osmiválec; je to 6,2l motor přeplňovaný kompresorem z posledního CTS-V, ovšem po řadě úprav na samotném motoru a také sání a výfuku. Výsledkem je 677 koní a 893 newtonmetrů točivého momentu.

Ovšem, Dodge Charger SRT Hellcat Redeye je se svými 808 koňmi a 959 Nm pořád výkonovým králem mezi velkými sedany, ale CT5-V Blackwing nabízí něco, co charger ani Němci ne – manuální převodovku. Má šest rychlostí, dvoutalířovou spojku, automatické meziplyny při podřazování a možnost odřazovat bez povolení pedálu plynu.

Věrný staré škole zůstal Cadillac u tohoto modelu i po stránce pohonu – je to výhradně zadokolka. Na zadní nápravě pracuje elektronicky řízený samosvorný diferenciál, opět s několika režimy a vektorováním točivého momentu. Diferenciál byl oproti CTS-V odlehčen a má lepší chlazení.

Oficiální dovoz do ČR je otázkou, ovšem ten individuální by neměl být vážným problémem, řada firem se jím zabývá. V USA je základní cena 84 990 dolarů, tedy 1,83 milionu korun. Pro dovoz do ČR je nutné připočítat přinejmenším dopravu, clo a DPH, takže jsme na nejméně 2,46 milionu korun.