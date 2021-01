Američan si koupil nové auto. Den poté mu volali, že ho má vrátit

Adam Sidoti, občan amerického státu Florida, si před Vánoci roku 2020 řádně koupil nový Ford Bronco Sport. V dealerství nechal protiúčtem své dosavadní auto, ze zbytku ceny zaplatil část v hotovosti a na zbylou část uzavřel smlouvu o financování. To je normální postup, který člověku zajistí nový vůz.

Jenže v tomhle případě to bylo trochu jinak, alespoň dle webu ABC Action News, který zprávu nyní přináší. Druhý den z prodejny Sidotimu volali, že má auto do pár dnů vrátit.

Sidoti samozřejmě nesouhlasil, ale prodejna nechtěla ustoupit, takže zákazník problém zveřejnil právě prostřednictvím zmíněného zpravodajského webu. Na to se do sporu vložila samotná automobilka Ford a zajistila, co jednomu přijde logické od začátku - zákazník si auto nechá.