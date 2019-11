Adept na nejrychlejší vozidlo světa překonal tisíc kilometrů v hodině

Projekt Bloodhound SSC neměl snadný začátek – zhruba před rokem to kvůli nedostatku peněz vypadalo, že vůbec k žádnému pokusu o rekord nedojde .

Rychlost, které dosáhl, byla 628 mph, tedy 1010 km/h. To je na úrovni světového rychlostního rekordu z října 1970, který stanovil Gary Gabelich s raketovým autem Blue Flame (česky Modrý plamen) na solných pláních v Bonneville v americkém Utahu. Jeho rychlost, 1001,667 km/h na letmou míli, je v současnosti čtvrtá nejvyšší.

Bloodhound SSC je téhle rychlosti už docela blízko, a to jsme pořád ve fázi testování. Pokus o rekord a zároveň překonání tisíce mil v hodině by měl proběhnout někdy v roce 2020, a to opět s Andym Greenem v kokpitu.