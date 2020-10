10 věcí, které nejspíš nevíte o logu Bugatti

Firma se rozhovořila o tom, jaký za ním stojí nápad, jak se vyrábělo kdysi, jak se to děje dnes a co ve skutečnosti znamená. Že se každé logo vyrábí ručně, a tak je každé trošku unikátní, je ještě relativně známý detail. Za vypíchnutí však stojí deset dalších věcí, které nejsou o logu jedné z nejslavnějších automobilek světa až tak známé.

Málokdo by to asi počítal, ale podle automobilky je červených puntíků v bílém okraji přesně šedesát. Důvod pro toto konkrétní číslo není známý, ale údajně by to mohla být pocta trendu Art Nouveau, který byl patrný na přelomu 19. a 20. století.