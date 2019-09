Jak vypadá nejčernější auto na světě? Naživo je to až nepříjemný zážitek

V záplavě nablýskaných konceptů i sériových nových aut stojí na frankfurtském autosalonu jedno, které se neblýská vůbec. Ne že by automobilka odvedla špatnou práci - tenhle vůz je unikátní právě tím, že jeho lak pohlcuje 99,96 % světla, které na něj dopadne.

Je tu poněkud tma, ale ve stropě je obrovská spousta zdrojů světla. Ty spouští světelnou show, jejíž část si můžete prohlédnout ve videu. Její princip je ukázat, že auto je pořád stejně černé, ať na něj svítí cokoliv - a to se daří. Od karoserie vozu se neodráží prostě nic, co by bylo lidské oko schopné nějak rozumně zachytit.