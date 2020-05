Ženevský autosalon je ohrožen i pro příští rok

Letošní ženevský autosalon byl zrušen kvůli koronavirové pandemii, a to pouhé čtyři dny před plánovaným zahájením. To znamená, že bylo všechno připraveno, což si pochopitelně vyžádalo značné náklady - konkrétně 11 milionů franků, tedy asi 280,91 milionu korun.

Organizace Foundation of the GIMS pořádající ženevský autosalon se kvůli tomu dostala do finančních potíží a požádala ženevský kanton o podporu. Ženevská státní rada pomoc skutečně nabídla, a to ve formě půjčky ve výši 16,8 milionu franků (429 milionů korun), která měla pokrýt náklady vzniklé z neuspořádání letošního ročníku a také náklady s uspořádáním příštího ročníku.