Hyundai i20 má být sportovnější a modernější. Uniklé snímky to potvrzují

Hyundai už při zveřejňování prvních nákresů nového hatchbacku do městských ulic sliboval, že automobil přinese revoluci v designu karoserie. Podle uniklých snímků, které údajně ukazují skutečnou novou i20, se to celkem povedlo.

Při pohledu zezadu zaujme hlavně nový difuzor a také přepracovaná zadní světla s výřezem do tvaru V, která jsou propojená horizontálním LED páskem, například jako u nového Seatu Leon. Jiný je i tvar vozu, který působí přikrčenějším dojmem.

Společnost Hyundai zatím neuvedla bližší specifikace technologií, které bude mít i20 v interiéru, ale očekává se, že to bude to nejnovější, co jihokorejská automobilka může nabídnout, tedy velkou obrazovku infotainmentu, obrazovku místo přístrojové desky a řadu asistentů.