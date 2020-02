Bentley chystá premiéru tajemného GT. Zveřejnilo jméno

Vedení britské automobilky tvrdí, že se nový model se jménem úpravce Mulliner v názvu inspiroval konceptem Bentley EXP 100 GT, který se představil během srpna 2019. Elegantní tvary, kterými se koncept vyznačoval, jsou přitom patrné právě i na upoutávce Bacalaru. Vůz by měl být mimo jiné vyrobený ručně, na což firma Mulliner jistě dohlédne, a to s použitím udržitelných materiálů.

I přes tyto informace toho ale o zanedlouho představované novince nikdo příliš mnoho neví. Není jasné ani to, co bude mít Mulliner Bacalar pod kapotou. I když se inspiroval v konceptu EXP 100 GT, nepředpokládá se, že by měl pod kapotou elektromotor s točivým momentem 1500 Nm a že by z 0 na 100 km/h zrychlil za 2,5 sekundy. Pravděpodobnější je zástavba zážehového motoru.