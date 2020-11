Život s plug-in hybridním Peugeotem 3008: Když jsou nabíječky daleko

Nabízí se tedy, jestli povedený mix vlastností ve městě nebude na obtíž na výletě - tahat s sebou těžkou baterii, která zvedla pohotovostní hmotnost SUV nižší střední třídy na 1885 kilogramů, to se někde projevit musí. Otázkou u každého takového modelu je, jak moc.

Pokud startujete s vybitými bateriemi, naskočí šestnáctistovka ihned. Když akumulátor vybijete během jízdy, nastartuje se zážehový motor ještě těsně před vybitím, pár kilometrů předtím, než se zapojí do pohonu. To vše velmi chytře z toho důvodu, aby se alespoň trošku zahřál v nízkých otáčkách.

Systémový výkon 225 koní zní u kompaktního SUV více než slibně. Skutečně, na plný plyn auto vyrazí velmi svižně, předjíždět lze s přehledem a rezervou. Ovšem pamatovat je nutné také na zmíněné kilogramy - nečekejte, že vás tohle auto zatlačí do sedačky, jakkoli je jeho dynamika slušná.

Pocitově tomu příliš nepomáhá naladění systému, které se snaží co nejvíce využívat elektromotoru a spalovací jednotku dlouho nechává ve spodním spektru otáček. Až když převodovku plynem rázně pobídnete, podřadí o několik stupňů dolů a využije vyšších otáček motoru. Na druhou stranu má podobná strategie výhody v podobě klidu, který na palubě panuje. A také relativně nízké spotřeby.

Právě co se spotřeby paliva týče, nadále platí, že pokud si pořídíte plug-in hybrid, je potřeba jej dobíjet. Konečný účet si vystavíme až ve třetím díle našeho soužití, kdy nakroužíme co největší počet kilometrů v různých podmínkách, nicméně obecně platí, že dlouhodobá spotřeba úzce souvisí s tím, jestli jezdíte převážně mezi dobíjecími stanicemi ve městě, v práci a doma, nebo jestli lítáte po republice.

Z Prahy vyrážíme s vybitou baterií, do Českého Krumlova dorazíme se spotřebou 7,7 l/100 km. Podobné trasy napříč republikou se drží kolem 7 až 8 l/100 km a přibližně 25 procenty jízdy na elektřinu, která tehdy vzniká jen rekuperací brzdné energie...

Takový podzimní výlet z Prahy do hor či jižních Čech a zpět absolvovaný s vybitými bateriemi a svižným tempem pak vyjde v průměru na něco kolem 7 až 8 litrů na 100 km. Je to hodně nebo málo? Podle mého názoru jde o slušný výsledek, uvážíme-li výkon, typ a hmotnost vozu. I v takovém Českém Krumlově se dá snadno baterie dobít, potom účet za cestu vyjde na 6,4 l/100 km plus stokoruna za dobití, pokud nejste registrovaní u tamního poskytovatele.