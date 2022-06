Za volantem Škody Fabia Monte Carlo 1,5 TSI: Svižná a šarmantní

„Ale Monte Carlo je jen výbava,“ slyším vás namítat a máte samozřejmě pravdu. Stejně tak lepší sedačky jde přikoupit i do verze Style v rámci tzv. Sportovního paketu. Jenže verze Monte Carlo má těch pár vizuálních detailů, které se ji do pozice „baby hot hatche“ snaží postavit.

Stejně tak je příjemná síla motoru zejména ve středních otáčkách a jeho chuť do života. Nečekejte nic třeba na způsob starých japonských atmosférických motorů, spíš jde o to, že relativně malá fabia s touhle pohonnou jednotkou působí trochu přemotorovaná – jako že má o něco víc síly, než by mít měla. Není to ale nepříjemné a podvozek to docela zvládá.