Test Toyoty Yaris Cross 1,5 DF: Dobrý služebník i bez hybridního pohonu

Nebudu příliš zabíhat do podrobností vzhledu, věnoval jsem se jim už víckrát , takže jen stručně – líbí se mi jeho designová neobvyklost, která ale není na úkor snadnosti nastupování. Právě tu spousta lidí u crossoverů vyhledává a tady s ní není žádný problém, a to jak na přední, tak s trochou snahy i na zadní místa.

Stejně jako je zevnějšek oproti malému yarisu – není to jen dojem či výška, Yaris Cross je o 24 cm delší než malý hatchback – přece jen „normálnější“, podobně to platí i v kabině. Dojem dospělejšího a běžnějšího auta tu dává zejména přístrojový štít, který je v kapličce a má i skutečné ručičky, nejsou to jen malé segmentové displeje.

Cloudová navigace – nemá vlastní mapové podklady, stahuje je z internetu podle toho, kudy jedete, a měla by mít dostatečně velké úložiště na to, aby se dokázala vypořádat s oblastmi bez pokrytí mobilním signálem, řekli mi v minulosti zástupci automobilky – je obrovským skokem kupředu oproti té starší.

Světlomety se povedly jak designově, tak co do fungování.

Atmosférický tříválec pod kapotou má na dnešní dobu docela velký objem – 1,5 litru. Jeho chování je trochu zvláštní kombinací neochoty se vytáčet, jak je časté u tříválců, s ohromnou chutí do života ve vyšších otáčkách. Pořádně sbírat se začne od třech tisíc otáček, ale to už rádce řazení dávno hlásí, abych přeřadil na vyšší stupeň.

Ve většině aut to nepoužívám, protože většina aut, která je takovým systémem vybavena, jsou sporťáky a ty chci řídit co nejvíc sám. Tady to ale jízdu činí úžasně hladkou – snahu o meziplyny jinak sabotuje neochota motoru se zvedat z nízkých otáček – a navíc to šetří spojku, protože ta neproklouzne. Výborný nápad, jen je škoda, že to po každém startu musím znova zapínat.