Test Toyoty C-HR GR Sport: Agresivní hlavně na pohled

Bílý lak a kontrastní černé doplňky. To je kombinace, která agilnější verzi auta jednoduše sluší. Auto působí na jednu stranu elegantně, ale zároveň dynamickým dojmem, čemuž hodně napomáhá designový kit určený přímo pro verzi GR Sport. Ta od automobilky dostala devatenáctipalcová kola z lehké slitiny, tónované světlomety, zadní okna a sportovní nárazníky. Kola i lak jsou pak pro GR Sport standardní výbavou, za kterou se nepřiplácí.

Z mého pohledu to sice není mnoho, ale u C-HR to bohatě stačí. Vůz je sám o sobě extravagantní a více úprav by už bylo na škodu. Způsob, kterým Toyota postupovala, je tak dle mého ideální cestou.