Test Subaru XV se základním motorem: Dobrý chalupář

Nejmenší SUV značky Subaru se v Česku prodává se dvěma motory. Ten silnější, dvoulitrový e-Boxer na pomezí mild a full hybridu, má 150 koní a já ho před dvěma lety označil za tak akorát dostatečný . Jaké to tedy bude se základní šestnáctistovkou, která má na dnešní poměry až směšných 114 koní?

Takovou otázku si kladu, když sedám do bílého kousku, který si můžete prohlédnout na fotkách. Subaru od mého minulého setkání s XV stihlo drobně modernizovat plasty nárazníků a čelní masku, a také upravit vinutí pružin a charakteristiku tlumičů a přidat čelní kameru. Jinak to je pořád to staré dobré XV, které sice není levné, ale nabízí vážně hodně.