Test Seatu Ateca FR: Svižný a elegantní všeuměl

Vážně jí to sluší, zejména v jasně červené barvě se stříbrnými detaily na spodku. Je velká tak akorát, aby odvezla čtyři lidi v naprostém pohodlí, ale zároveň s ní nebyl velký problém ve městě zaparkovat. Díky velikému střešnímu oknu je uvnitř spousta světla a i poněkud jednotvárný interiér nepůsobí ponuře.

Všímám si, že přední opěradla nejsou zrovna pohledná, zejména ve své horní části. Jenže když se do toho levého uvelebím, zjišťuji, že se tu sedí vážně hezky, i když jsou sedačky z těch tvrdších.

Před sebou mám všechno přesně tam, kde to znám z ostatních nejen seatů, ale i škodovek a volkswagenů, tahle kabina nezklame.

Jenže přesto má pár nevýhod. Jas podsvícení se seřizuje v centrálním displeji, což je ve srovnání se starým dobrým kolečkem u ovladače světel zbytečně složité a příliš to odvádí pozornost řidiče, pokud to chce dělat za jízdy.

Třetí páčka pod volantem k ovládání tempomatu je nejlepší řešení, jaké aktuálně koncern Volkswagen používá. Umístit to na volant je sice běžnější, ale nikoliv pohodlnější. Snadno se ji naučíte nazpaměť. Nevýhodou ovšem je, že nastavená rychlost je v přístrojovém štítu zobrazena jen mrňavým číslem.

V ostatních je dost špatně čitelná rychlost. Pokaždé trošku jinak, ale vždycky mizerně. Vyřešil by to např. head-up displej, ale tady nejsme v Audi.

Přestože je Ateca technicky spřízněná s Karoqem, na silnici je jistější a do zatáček se vrhá ochotněji. Není to žádný sporťák, nýbrž vysoké auto, ale ostřejší jízdy se vůbec nemusíte bát.

Ateca má i jízdní režim s názvem Offroad a nemám obavu, že by občasný lehký terén nezvládla, světlou výšku nemá úplně nepoužitelnou. Bude ale samozřejmě záležet na obutých pneumatikách a letní pirellky P Zero, vyvinuté pro co nejlepší výkony na asfaltu, v blátě rychle ztrácejí trakci.