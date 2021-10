Test Renaultu Arkana: Nejen dostupná stylovka

Na první pohled poměrně atraktivní vůz se svojí velikostí řadí spíše do kategorií segmentu C až D, nicméně Arkana stojí na stejných základech jako výše zmiňované Clio a především pak Captur.

V exteriéru pak Arkana svým vzhledem zaujme i ty, kteří Renault jinak haní. Zvlášť pak ve výbavové verzi R.S. Line, kterou jsme měli možnost vyzkoušet. Vůz těží z oblíbeného tvaru karoserie SUV-kupé, který je v posledních letech oblíbený hlavně u prémiových automobilek jako BMW, Porsche nebo Mercedes. I v podání Renaultu to ale dopadlo velmi dobře.

Na papíře to tak působit nemusí, ale arkana je skutečně poměrně prostorné auto. Kdo by čekal, že se v SUV-kupé budou cestující tísnit a hlavou smýkat o stropnice, ten by se pletl.