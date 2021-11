Test: Opel Grandland po faceliftu už není jen konzervativní volbou

V roce 2017 Opel představil Grandland X. Ve stejný rok, kdy se značka stala součástí francouzské skupiny PSA. Tuto akvizici přitom grandland do značné míry podpořil tím, že už na základě dřívější spolupráce stavěl na základech francouzských SUV.

Střih, máme rok 2021 a Opel už není jen součástí PSA, ale rovnou i obřího koncernu Stellantis, to po spojení PSA s Fiatem Chrysler. Což samozřejmě na technice oblíbeného grandlandu nic nemění, ale důvod, proč jsme jej po letech do redakční garáže na týden opět převzali, je prostý. Přišel čas na modernizaci. Je navíc rozsáhlejší než obvykle.

Je znát, že grandland tuto změnu převzal a nebyl navržený v tomto stylu od začátku. Právě mokka tak specifickou příď nosí s větší vizuální lehkostí a samozřejmostí. Na druhou stranu nelze říci, že by ji grandland měl na sílu naroubovanou. S novou identitou vypadá o poznání moderněji.

Testovaná verze GS Line přidává sportovněji laděné prvky včetně černých detailů karoserie. To mimo jiné znamená, že v černé masce není logo vidět.

Zboku se nezměnilo nic, záď má pak stejné svítilny, ale název modelu se přesunul doprostřed pod logo. Mimochodem kvituji, že v denním režimu zadní „lampy” stále svítí. S přibývajícími mlhami tak potkáte o to méně šoférů, jejichž vůz není zezadu vůbec vidět...

Modernizace se často spokojí s retušemi exteriéru, grandland se ale možná ještě více změnil uvnitř. Zcela nová je palubní deska, která má dvě obrazovky spojené do jednoho panelu, podobně jako všechny nedávné novinky od Opelu.

Nově je rozšířena na 10 palců, takže přibyly boční zkratky pro regulaci teploty automatické klimatizace. Dochází tak ale bohužel i k tomu, na co jsem si stěžoval u mokky.

I grandland si ponechává starý dobrý panel s mechanickými tlačítky pro funkce ventilace. Tím pádem jsou ale zmíněné zkratky na krajích obrazovky zbytečné a jejich prostor by bylo lepší vyplnit jinak. Jenže Peugeot 3008 oddělený panel nemá a přeladění systému by stálo peníze...

Jen slova chvály si ale zaslouží o další dva palce větší digitální přístrojový štít před řidičem. Má skvělou grafiku a několik možností zobrazení. Ve všech ale působí čistým, klidným dojmem. Šofér si tak může zobrazit vše co chce, ale zároveň nemusí být rozptylován.

Zmíněné mechanické ovládání ventilace, ale i dalších prvků, které nemusíte lovit v menu, je tím, co grandland nejvíce odděluje od sourozeneckého peugeotu. Nově má interiér i více stylu, takže už nepůsobí jako chudý příbuzný.

Co se pohonných jednotek týká, v rámci faceliftu se nic nemění. Nadále je v nabídce i vznětová patnáctistovka či dvojice plug-in hybridů.

Já vyzkoušel základ nabídky, tříválcovou dvanáctistovku přeplňovanou turbodmychadlem. Zkrátka 1,2 Puretech, motor, který se v rámci francouzské části skupiny Stellantis už prosadil do většiny modelů.

V grandlandu má 130 koní, nabízí tedy dostatečnou dynamiku i mimo město, tento motor pak i zde ukazuje, že moderní tříválce díky pokročilým technologiím nabízí velice kultivovaný projev. Jak co do vibrací, tak hluku.

V kombinaci s celkem dobře nastaveným posilovačem řízení se řidič může s autem vcelku rychle sžít a získat si důvěru i pro dynamickou jízdu. A to i přesto, že se jedná o SUV.

Grandland získal díky faceliftu v mých očích přesně to, co potřeboval, aniž by ztratil své silné stránky. Zvenčí a především uvnitř už nepůsobí nudným dojmem, díky nové přídi a palubní desce má svůj moderní styl.