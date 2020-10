Test omlazeného Mitsubishi Space Star: Veselý městský bojovník

Pro většinu aut je osmý rok působení na trhu rokem posledním. Městský prcek od Mitsubishi však do něj dostal modernizaci, která ho přiblížila jak roku 2020, tak i současným modelům značky, a to zejména zepředu. Dostal větší světla, chromové linky a v případě kousku ve zlaté barvě, který mám na týden na hraní, také paket Sport s nástavci prahů a nárazníků.

Oproti minulé inkarnaci skutečně prokoukl a vážně mu to sluší. I hezčí LEDková světla vzadu vypadají moderně, třebaže nově mají jen jedno couvací světlo, a nenajdete tu okatě falešné kousky plastu.

Upřímně, už dlouho jsem nepotkal „špajz“, který by reagoval takhle předvídatelně a troufnu si říci starosvětsky. Auto se hýbe přesně tak, jak povoluji či zvětšuji tlak na brzdový pedál, a v žádném případě nemám ve složitější situaci obavu, co zrovna udělá.

Zároveň převodovce chybí virtuální převodové stupně, takže při plném plynu „neřadí“, nýbrž prostě nastaví šest tisíc otáček a pomocí změny převodového poměru nechá auto zrychlovat. Uším to možná není příliš příjemné, ale je to velmi efektivní – zrychlení na městských 50 km/h je dílem pár sekund a děje se to bez jakéhokoliv škubání či nepohodlí.