Test nového Hyundai Tucson: Odvážlivec

Napadá mě několik způsobů, jak vměstnat směrovky do krásných hlavních lamp v normální výšce. Byly by lépe vidět a couvací a mlhová světla by mohla být v páru. Blinkry dole v nárazníku působí, jako by na ně designéři zapomněli, došlo jim to v pátek v pět odpoledne a nechtělo se jim nad tím přemýšlet.

Foto: Petr Horník, Právo