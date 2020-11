Test nošovického Hyundai Kona Electric: Zapomeňte na kompromisy

Krásné horní lampy Kony by měly obsahovat LEDkové směrovky, zejména když tohle auto stojí 1,3 milionu korun. Dolní lampy by tak mohly nabídnout mlhovky i couvačky v páru. Anebo by mohly být podstatně menší a nestrhávat na sebe tolik pozornosti, když ke zbytku designu zádě vůbec nesedí.

Foto: Jan Handrejch, Právo