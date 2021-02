Test Hyundai i20 1,0 T-GDI MHEV: Upoutá a nezklame

Městský vůz, jaký jsem dlouho neřídil. Přesně takové byly mé první bezprostřední pocity, když jsem usednul do poslední generace Hyundai i20 a ujel prvních pár kilometrů na blízkou benzínovou pumpu.

V autě, které je pro jihokorejskou automobilku nesmírně důležitým produktem, je znát, jak moc si s ním inženýři vyhráli na to, že se jedná o současně druhý nejmenší model v portfoliu Hyundai.

Vůz se mimo jiné mezigeneračně zvětšil, má o 10 mm delší rozvor, je o 5 mm delší a o 16 mm širší. Ubíralo se naopak ve výšce, a to rovnou o 24 mm. Na bocích jsou patrné dva velké podélné výřezy a záď opět zaujme LED světlomety s horizontálním páskem, který ale nesvítí, jedná se jen o designový prvek, což je škoda.

Zpět ale k testovanému autu. Jeho vnitřní design je velmi moderní a působí překvapivě prostorně. Pro někoho je to výhodou, mně osobně vyhovuje více „útulnější“ kabina. Povrchům vévodí tvrdé, ale dobře zpracované plastové díly a až na pár designových hran je vše záměrně velmi prosté, podobně jako u nového tucsonu.

Hyundai se v i20 zaměřil i na konektivitu, která s prémiovým infotainmentem funguje velmi dobře, ať už se jedná o funkci Apple CarPlay nebo on-line asistenta Hyundai Live, který umí předpovídat počasí a do systému navigace zadávat aktuální situaci o dopravě.

Základní menu funguje plynule a velký displej má skvělou odezvu na dotyk. Bohužel, v obsáhlém menu je snadné ztratit orientaci a hodně mě zklamalo umístění deaktivace některých jízdních asistentů hluboko do nastavení vozidla.

Lehce nadstandardní je velikost zavazadelníku 262 litrů. Více než dvě větší zavazadla do něj ale dáte stejně jen stěží.

O té ale jindy, i20 je totiž i v této motorizaci více než dostatečně svižným malým autem s maximálním výkonem 120 koňských sil. Při rozjezdu ale působí ještě lépe, a to právě díky 48V mild-hybridnímu systému, který s pomocí baterie a nabíjení při brždění pomáhá v nízkých otáčkách výkonem přibližně šestnácti koní, což je překvapivě hodně znát.

Společně s motorem ale přichází má další malá výtka. Agregát se při běžném režimu sám přepíná do režimu Eco, ve kterém bohužel kvůli otupělému plynovému pedálu na softwaru dvouspojkové převodovky působí mrtvým dojmem.

Nová i20 stojí na upravené platformě po svém předchůdci, což znamená, že má přední nápravu McPherson a zadní nápravu s vlečnými rameny. To by dávalo smysl a chválím Hyundai za to, jak si pohrál s nastavením podvozku. Auto je obratné a jisté v zatáčkách, stabilní ve vysokých rychlostech a dobře odhlučněné.