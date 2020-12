Stojí za tu cenu? Test Peugeotu Rifter se střešním stanem

Možná si říkáte, že jezdím potřetí se stejným autem, vždyť Peugeot Rifter je až na vzhled, pár detailů a i-Cockpit totožný s Citroënem Berlingo a Toyotou ProAce City . Dnes už i s Opelem Combo . Jenže v tomhle případě nejde ani tak o auto, jako o to, co je na něm – střešní stan.

Ke střešním stanům nechovám příliš velké sympatie. Je sice stylové rozložit „rakev“ a spát v ní, ale nevýhod je vážně spousta. Kromě šílené ceny – v případě tohoto kousku s názvem La Hussarde Quatro od značky NaïtUp přes 87 tisíc korun – taky nemůžete na střechu dát zahrádku a zvětšit tak přepravní kapacitu vozu, a rovněž těžký stan zvyšuje těžiště vozu, který tak bude méně stabilní. A pořád musíte před rozbitím tábora hledat vodorovné místo, abyste spali rovně, a každé ráno před odjezdem čekat, až to uschne, a pak to vyklízet a balit.

Na rozdíl od ostatních modelů značky na něj tady dobře vidím. Čitelnosti analogových budíků není moc co vytknout, jen ovládání centrálního displeje je opačně, než by bylo intuitivní. Díky ale za snadné seřizování jasu tlačítky.

Že sedačky nemají v podstatě žádné boční vedení, je v pořádku; hlavně, že výplň není příliš tvrdá. V druhé a třetí řadě sedadel to je trošku horší, tady bych do Chorvatska nechtěl jet. Ne kvůli nedostatku místa – zejména děti tu mají prostoru habaděj, i stolečky můžou využít – jako spíš kvůli tvrdým sedačkám.

Hodil by se mi kufr bez šesté a sedmé sedačky, abych do něj dal přenosnou ledničku, židličky, stůl a další kempingové nezbytnosti. Sedačky se sice dají odklopit dopředu, ale i tak nějaký prostor zabírají.

Matrace uvnitř je sice tenká, ale na spaní dostatečně pohodlná a kymácení, když se v noci vrtím, není horší než u normální obytné dodávky. Jen vítr je trochu víc slyšet a třebaže rifter má ve výbavě přídavné topení, do stanu pochopitelně zavedeno není, takže to chce dobrý spacák.

Je to totiž pořád stan, ne postel uvnitř dodávky. Oproti normálnímu stanu na zemi musím k nevýhodám počítat také to, že tu není předsíňka, takže špinavé boty si musíte vzít dovnitř, nechcete-li riskovat jejich navlhnutí, kdybyste je nechali dole pod žebříkem. Anebo je můžete zavřít do auta a do stanu vylézt bosky.