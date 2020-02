První jízda s Toyotou ProAce City: Paterčata jsou kompletní

Stává se, že o nějakých autech píšeme jako o dvojčatech či trojčatech. Aktuální Toyota ProAce City je však dokonce z paterčat. Vznikla jako Citroën Berlingo a kromě Toyoty prodává svou verzi také Opel a Vauxhall jako Combo a Peugeot jako Rifter. S nepříliš velkými rozdíly kromě log a v případě Peugeotu také kapličky přístrojů zvednuté pod čelní sklo.

Variantu od Toyoty zkoušíme na krátké, ale na ujeté kilometry nezvykle bohaté prezentaci v Česku. Ze dvou variant délky máme tu kratší, 4,4metrovou, do které se ale i tak podle výrobce vejdou dvě europalety či podle specifikace až tuna nákladu.

Co je oproti Berlingu u ProAce City odlišné? Zvenčí to je přední maska, ale bez nárazníku, a v kabině potahy sedaček, panely dveří a logo na volantu. To je všechno.

Toyota ProAce City furgon 1,5 D-4D 100 Foto: Toyota

Když tedy nasedám nejprve do užitkového furgonu - pro vůz ve skutečnosti francouzský si dovolím použít francouzský výraz - mám velmi silný dojem, že sedím v Citroënu. Francouzský je totiž i přístrojový štít, u Toyoty mu nedali ani jinou grafiku budíků.

Interiér je v podstatě celý z tvrdých plastů, ale nějakého klepání nebo skřípání se tu - u zbrusu nových aut, pravda - nedočkáte. Výhodou je řada přihrádek na věci; před spolujezdcem jsou dvě, před řidičem nad volantem jedna - pokud si neobjednáte head-up displej.

Od Toyoty tu je skoro jen logo na volantu. Foto: Marek Bednář, Novinky

„Náš” skříňový kousek je vybaven kultivovanou stokoňovou vznětovou patnáctistovkou a manuálním pětikvaltem. Jednička je hodně krátká, ideální na rozjezdy s nákladem. Řadicí páka má dlouhé dráhy, dost přesné na to, aby člověk kvalty nehledal, a zpátečka nemá pojistku. Kvůli absenci šestky bych očekával mizernou spotřebu, ale svižná dálniční jízda ukázala číslo 7,2 l/100 km.

Vynikající sedačka řidiče

I tahle ryze užitková varianta má bezklíčový přístup a startování, podporu Androidu Auto a navigaci, která na D1 hlásí úsekové radary ve zúžení - ovšem podle toho, jak byly v loňském roce.

Sedačka řidiče skvěle filtruje nezrekonstruovaný povrch D1. Foto: Marek Bednář, Novinky

Snad proto, že je vůz vlastně francouzský, masáž kostrče na nezrekonstruovaných úsecích není tak hrozná. Řidiči ve filtrování nerovností zásadně pomáhá sedačka; auto se na křivých panelech pravého pruhu D1 natřásá, ale do těla řidiče se tyto pohyby téměř nepřenáší. Dvoumístná lavice vpravo je o poznání tvrdší a méně pohodlná.

Je ale příplatkem, nikoliv nutností, a užitečná je kromě očividné možnosti přepravit víc lidí také proto, že pod ní je otvor do nákladového prostoru, aby se daly převážet delší předměty.

Z prostředního míst jde udělat stoleček, pravým je možné protáhnout např. roli koberce. Foto: Toyota

Osobní verze je méně komfortní

Druhý den nasedám do „osobního” vozu Verso se dvěma místy vpředu. Hned zkraje vnímám rozdíl ve středovém tunelu protaženém až mezi sedačky. Je v něm velká úložná schránka pod dvěma roletkami, ale kvůli tunelu mě na obou stranách tlačí tvrdý plast do kolen, a to i když později jedu na místě spolujezdce. Tam také zjišťuji, že sedačka není tak pohodlná, a uvědomuji si, že za volantem furgonu se mi sedělo překvapivě nejlépe.

Toyota ProAce City Verso Family 1,2T 110 Foto: Toyota

ProAce Verso je bohatě vybavená směrem k tomu, aby fungovala jako dobrý rodinný vůz. Ta „naše” má i prosklenou střechu s průsvitnou poličkou pod ní, a nad zavazadelníkem schránku, do níž je přístup z obou stran.

Má výklopné páté dveře, křídlové nejdou ve vyšších výbavách objednat, a ty mají ještě výklopné sklo a nadvakrát zvedací plato kufru, abyste dozadu mohli něco uložit, i když nemáte potřebný cca metr a půl na otevření celých vrat. Chytré.

Stolečky v sedadlech tu jsou jen dva. Cestující uprostřed má před sebou tlačítka, kterými může přidat nebo ubrat rychlost ventilátoru pro zadní místa. Foto: Toyota

K rodině přívětivé detaily tu nekončí. Děti vzadu mají k dispozici stolečky a přihrádky pod nohama. Druhá řada sedadel je sklopná do roviny s podlahou kufru. Není to lavice, nýbrž tři stejné sedačky, takže můžete složit jen jednu či dvě sedačky libovolně. Údajně se sem taky vejdou tři velké dětské sedačky, „vajíčka”. A konečně, i do kratší verze se dá objednat ještě šestá a sedmá sedačka.

Až dvě europalety ve furgonu, až sedm sedadel ve Versu. Obojí i v kratší variantě karoserie. Foto: Toyota

Tato verze je poháněna benzínovým tříválcem PureTech o 110 koních, který je spojený s manuální šestistupňovou převodovkou. Její kulisa je o něco méně přesná a i kvůli podivnému tvaru hlavice řadicí páky se s touhle převodovkou nepracuje tak příjemně jako v případě dieselu.

A spotřeba? Jízdou po dálnicích a silnicích první třídy jsme po třech stovkách kilometrů na 9,6 l/100 km; pravda, jeli jsme velmi svižně, ale prázdní, a tedy je to na pouhých 110 koní poměrně vysoké číslo. Vznětové verze mají v těchto vozech ještě rozhodně co říct.

Závěr

Je tedy malá ProAce doporučeníhodný vůz? Přiznám se, že rodinná auta postavená na základě malých dodávek nemám v oblibě a místo ProAce Verso Family bych spíš hledal nějaký kombík, zejména pokud bych v tom autě chtěl občas jet na dovolenou. Jde spíš o mix vlastností užitkových a rodinných, které je třeba na tomto autě, stejně jako u jeho sourozenců ocenit.

Rozdíly nevypadají velké, ale ve furgonu se jede mnohem líp. Foto: Toyota

Pokud bych ale hledal prostě jen malou pracovní dodávku, je skříňová ProAce City - ideálně se 130k dieselem a osmistupňovým automatem - vynikajícím adeptem. Dvě europalety v nákladovém prostoru a možnost protáhnout delší předmět až pod palubní desku jsou navíc opravdu velkými taháky, které jen tak někdo nenabízí.

Toyota ProAce City furgon 1,5 D-4D 100 5M/T Active Short

Motor:

1498 ccm, řadový vznětový čtyřválec, turbo Max. výkon:

75 kW (102 k) při 3500 ot./min

Max. točivý moment:

250 N.m při 1750 ot./min

Převodovka:

pětistupňová manuální 0–100 km/h:

13,3 s

Nejvyšší rychlost:

165 km/h

Průměrná spotřeba:

4,2-4,5 l/100 km

Provozní/maximální hmotnost:

1320-1340/1980-2340 kg

Délka x šířka x výška:

4400 x 1848 x 1796-1860 mm

Objem a délka x šířka nákladového prostoru:

3300-3800 l, 1817-3090 x 1241 mm

Poháněná náprava:

přední

Základní cena bez DPH:

400 000 Kč (ProAce City furgon 1,5 D-4D 75 5M/T Live Short) Základní cena testované varianty bez DPH:

475 000 Kč



Toyota ProAce City Verso 1,2T 110 6M/T Family Short

Motor:

1199 ccm, řadový zážehový tříválec, turbo Max. výkon:

81 kW (110 k) při 5500 ot./min

Max. točivý moment:

205 N.m při 1750 ot./min

Převodovka:

šestistupňová manuální 0–100 km/h:

zatím není známo Nejvyšší rychlost:

zatím není známo Průměrná spotřeba:

zatím není známo

Provozní/maximální hmotnost:

1356-1524/2040-2290 kg

Délka x šířka x výška:

4400 x 1848 x 1837 mm

Základní objem zavazadelníku:

597 l

Poháněná náprava:

přední

Základní cena s DPH:

510 000 Kč (ProAce City Verso 1,2T 110 6M/T Family Short)

Základní cena testované varianty s DPH: 605 000 Kč