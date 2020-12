Test Peugeotu 2008 GT: Stylovka především

Když jsem se poprvé svezl s Peugeotem 208 a opely Corsa a Corsa-e , do platformy CMP, na níž stojí, jsem se téměř zamiloval. Její schopnosti při klidné jízdě městem i ostřejším svezení po okreskách jsou na svou kategorii výborné. Klíčky od crossoveru 2008 tedy přebírám pln očekávání, tím spíš, že je přede mnou týden s nejvýkonnější, 155k verzí zážehového tříválce PureTech a ten mám rád už od „dvěstěosmy“ minulé generace.

Peugeot 2008 se mi navíc zvenčí opravdu líbí. Linkami kapoty je přísný, „zuby“ světel odvážný, ale zároveň roztomile baculatý. A v zadním nárazníku mu svítí dvě mlhová světla, což dnes bohužel není tak běžné. Co víc si přát?

Přes neobvykle široký a vysoký práh, což může být zejména pro seniory trochu problém, usedám za volant. Seřizuji sedačku a hned jedno přání mám – chtěl bych vidět na přístrojový štít. Peugeot ho totiž už před několika lety vystrčil nahoru, pod čelní sklo. Jedná se o individuální věc, některým řidičům to vyhovuje. Já však, chci-li mít volant nastavený pohodlně, přes věnec na displej nevidím.

Zhruba takhle vidím na přístrojový štít, když si nastavím volant, aby mi to bylo pohodlné.

Je to docela škoda, neboť displej má dvě úrovně a jeho grafika je opravdu hezká, ať máte zobrazeno cokoliv. Nutno ovšem podotknout, že reakce na tlačítka, kterými se displej ovládá, jsou pomalé. A pro centrální displej vozu to platí podobně.

Konečně, dotyková „tlačítka“ k přecházení mezi sekcemi centrálního displeje jsou sice hezká, ale abych trefil to správné, musím se poměrně dlouho dívat na panel, očima ostřit a ten „knoflík“ hledat.

Problémem pohonného ústrojí je automatická převodovka – klasický planetový osmikvalt Aisin s hydrodynamickým měničem momentu. Na papíře by se mohl zdát skvělou volbou, ale dokáže nepříjemně škubat zejména při jemné jízdě nízkými rychlostmi v městském provozu. Po uvolnění brzdového pedálu nechá auto klidně couvnout, než zabere, a když při rozjezdu přidám plyn, dlouho trvá, než se vůz opravdu rozjede.

Bohužel, výtky k jízdnímu projevu nekončí – a musím pokračovat tam, kde jsem čekal, že budu chválit. Podvozku „dvěstěosmy“ přizvednutí neprospělo v žádném ohledu, a to až tak moc, že si dovolím chování zadní nápravy označit za největší problém.

Zadní kola, zavěšená do karoserie klasickou torzní příčkou, na nerovnostech působí, jako by odpružení nedokázalo jejich pohyby pořádně ohlídat. Přední kola projedou nedokonalost asfaltu důstojně, zadní ale jančí a tancují, jako by příď a záď nepatřily ke stejnému autu.