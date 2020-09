První jízda s novou Toyotou Yaris: Budoucí Kolíňan dospěl

„Je to pro nás velká čest, velká příležitost. I vzhledem k tomu, že se do Kolína dostane také hybridní technologie,” říká Martin Peleška, šéf českého zastoupení Toyoty.

Toyota se v posledních generacích významně posouvá směrem k mladistvému, sportovnímu designu. Vidět je to na corolle a u yarisu je to možná ještě markantnější.

Výsledkem je dnes nezvyklý fakt, že nový yaris nemá v nabídce přeplňovaný motor. Na to je dobré pamatovat i při jízdě s čistě spalovací verzí. Pro předjíždění je třeba podřadit klidně o víc stupňů, protože to nejlepší ze sebe jednotka vymáčkne nad 5 tisíc otáček.

Semi-autonomní jízda sice nedosahuje úrovně moderních limuzín, byť papírově by mohla, ale jako společníka na dlouhé cesty se na něj dá spolehnout. Takové hlídání slepého úhlu se do nabídky teprve dostane. A to je zrovna jediný asistent, který bych si do svého určitě objednal.