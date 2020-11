První jízda s Fordem Puma ST: I crossover s tříválcem může bavit

Motor je jako u všech jiných vozů značky s tímto ústrojím kultivovaný, jak jen to u moderního tříválce jde. Jeho lichý počet válců poznáte jen v nízkých otáčkách. Ono bručení, které se ozývá především z výfuku, se výrobci po generace snaží vymáčknout u ostrých hatchbacků se čtyřválci – tady je to součástí přirozeného projevu motoru, vytváří to potřebné drama. Takže ve výsledku jde o malé plus.