mb, Novinky

Stává se bohužel velmi často, že řidič přehlédne motorkáře a zkříží mu cestu – a motorkář, protože nemůže brzdit tak efektivně jako auto, do vozidla z boku narazí. Někdy to skončí velmi špatně, tady to bylo spíš vtipné. Až na to, co následně provedl motorkář.

Video, natáčené z helmy motorkáře v americké Atlantě a zveřejněné v tomto týdnu, začíná být zajímavé zhruba v čase 0:50. V tu chvíli si můžete vpředu všimnout tmavého vozu. V čase 0:53 je jasné, že odbočuje doleva.

Velmi nelegálně, nutno dodat – z úplně pravého pruhu kříží několik dalších pruhů. A v tom nejvíc vlevo jede motorka. Nakolik ji řidič auta viděl, či nikoliv, nemáme zprávy, ale pokud by ji viděl, snad by se do takovéhoto manévru nepustil.

V čase 0:55 to přichází – náraz motorky do boku auta. Událo se to v poměrně nízké rychlosti obou strojů, takže se jezdci nic nestalo – ke konci videa ho slyšíme říkat „I’m OK,” tedy „Jsem v pořádku” – a „jen” skončil na kapotě auta.

Prokopl čelní sklo



Že tuto nehodu zavinil řidič auta, není moc pochyb, takovýmto způsobem odbočovat opravdu neměl. Ale bylo nutné, aby motorkář zcela zbytečně, snad ze zlosti, ze msty – byť byl jistě v ohromném stresu z nehody – prokopl čelní sklo auta?

Navíc, motorkář nejede zas tak rychle a na videu je tmavé auto vidět nejméně 5 vteřin, než dojde k nárazu. A ve videu to nevypadá, že by se pokoušel brzdit. Jestli by mohl nehodu odvrátit zcela, si ovšem netroufáme odhadovat.